[Communiqué] Loire : IDEC reprend DB Group

Le groupe IDEC, qui intervient sur toute la chaîne de valeur de l’immobilier (aménagement, promotion, investissement, conception et construction de tous types de projets), a racheté, en avril 2022, DB Group. Cette entreprise, implantée à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), est reconnue dans le domaine de la maîtrise d’œuvre immobilière à destination des professionnels. Elle prend en charge des projets industriels, tertiaires et touristiques, des ensembles commerciaux et des enseignes de distribution.

L’entreprise ligérienne intègre donc le pôle ingénierie d’IDEC, qui regroupe l’ensemble des filiales spécialisées dans la conception et la construction de projets immobiliers (immobilier logistique, pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, santé, biotechnologies et hautes technologies). Ce pôle, constitué d’environ 400 collaborateurs, travaille annuellement sur la construction de 700 000 m² de locaux.

Précisons que l’acquisition de DB Group a pour objectif de renforcer le groupe IDEC et son pôle ingénierie, et de consolider sa position géographique en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. DB Group travaillera dès lors en synergie avec IDEC Grand Sud, filiale du groupe IDEC. Les deux entités partagent des univers communs et ambitionnent de forts développements.

Fondée il y a 24 ans, DB Group voit en ce rachat l’opportunité de dynamiser son développement. Pour l’exercice 2023, l’entreprise souhaite réaliser 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, et atteindre 5 millions d’euros dans les prochaines années. De son côté, le groupe IDEC, présidé par Patrice Lafargue, entend porter son chiffre d’affaires à 580 millions d’euros cette année.