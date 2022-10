[Communiqué] Loire : IBF France investit dans de nouvelles machines.

Implantée à L’Horme, dans le département de la Loire, l’entreprise IBF France est spécialisée dans le secteur de la mécanique industrielle, notamment dans la réalisation de couronnes et de brides roulées-soudées par étincelage. Son activité couvre différents domaines, tels que la tuyauterie industrielle, les transports par câbles, la chaudronnerie, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’énergie hydraulique et le nucléaire.

Afin de renforcer son développement et ses investissements, elle a bénéficié d’un soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes de près de 50 000 euros. Porté par la région, ce projet de financement entre dans le cadre du « Pack Relocalisation », visant à renforcer et à soutenir les investissements stratégiques des industriels pour relocaliser leurs activités. Ce fonds va lui permettre d’investir dans de nouveaux matériaux, notamment dans deux nouvelles machines. Ces équipements seront utilisés dans la fabrication des brides rectangulaires et carrées à grosses sections. Ces dernières seront mises en service d’ici à l’année prochaine.

Ces investissements impliquent également la création de nouveaux emplois dans les six ans à venir.