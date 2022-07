[Communiqué] Loire : Haulotte se lance dans le reconditionnement de nacelles d’occasion

Le groupe Haulotte, un constructeur d'engins de travaux publics et de machines d'élévation implanté à L’Horme (Loire), diversifie ses activités en lançant « Restart by Haulotte ». Il s’agit d’un programme de reconditionnement des nacelles d’occasion. Cette offre de prestation vise à relancer du matériel reconditionné sur le marché, avec une garantie de qualité et un prix plus attractif.

Pour assurer cette nouvelle activité, le groupe Haulotte a transformé son usine ligérienne de 3 000 m2 en un atelier de reconditionnement baptisé « Restart Center ». Les machines prises en charge sur le site seront soumises à un processus de sélection préalable incluant des tests, une inspection détaillée et un diagnostic. La marque a également instauré trois niveaux de certification, « Verified » pour une remise en conformité, « Certified » pour un renouveau esthétique et fonctionnel (remplacement des pièces) et « Certified+ » pour un reconditionnement intégral avec une garantie de six mois.

Soulignons que le programme « Restart by Haulotte » concerne toutes les gammes de nacelles (articulées, télescopiques, ciseaux). L’objectif du groupe est de déployer l’offre sur l’ensemble du territoire européen.