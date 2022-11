[Communiqué] Loire : Haulotte, meilleur fournisseur de nacelles de l’année 2022 selon PartnerLift

PartnerLift, une association de loueurs de nacelles indépendants originaire d’Allemagne, effectue chaque année une enquête auprès de ses membres. Cette opération est menée en vue de récompenser le fournisseur de machines le plus méritant. Pour l’année 2022, le lauréat est le groupe Haulotte, fabricant de matériel d’élévation de personnes et de charges, dont le siège social est à L’Horme (Loire). Cette distinction est une reconnaissance des engagements de l’entreprise visant à offrir des machines robustes et durables aux clients.

Une cérémonie de remise du trophée a été organisée au mois d’octobre 2022, entre les dirigeants de PartnerLift et l’équipe marketing Europe de Haulotte. À cette occasion, les membres de l’association ont effectué une visite des locaux de la filiale allemande du groupe. L’initiative a permis au fournisseur de machine d’élévation de présenter certains produits de son catalogue, dont sa solution de gestion SHERPAL et sa gamme de nacelles COMPACT.