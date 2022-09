[Communiqué] Loire : Haulotte lance « Haulotte Smart Solutions »

Implanté à L’Horme (Loire), l’entreprise Haulotte conçoit et fabrique du matériel d’élévation de charges et de personnes. L’entreprise a lancé « Halotte Smart Solutions » en France, en Espagne ainsi qu’en Italie. Par une formule « All Inclusive », l’offre Halotte Smart Solutions comprend la location de machines intelligentes et connectées ainsi que l’entretien et la maintenance du matériel pendant toute la durée du contrat. La société propose un tarif mensuel prédéfini, sur une durée de quatre à six ans. Pour ses clients, les mensualités sont considérées comme des dépenses d’exploitation (OPEX). Elles n’impactent donc pas la capacité d’emprunt, permettant de conserver une faculté d’investissement pour d’autres projets.

Cette offre a ainsi été lancée afin d’accompagner les locataires dans la gestion opérationnelle de leur parc de machines. Elle les libère des contraintes de maintenance et de réparation, car tout est compris dans le contrat. Celui-ci garantit une intervention des experts Haulotte en moins de 48 heures.