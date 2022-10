[Communiqué] Loire : GreenYellow renforce son déploiement au Brésil avec la signature d’un nouveau contrat avec 2W Energia

Le producteur d’énergie solaire GreenYellow, implanté à Saint-Étienne (Loire), vient de signer son plus gros PPA (contrat d’énergie renouvelable à long terme) au Brésil. Cet accord porte sur la conception, le développement et l’exploitation de sept centrales photovoltaïques pour le fournisseur d’énergie verte 2W Energia situé à São Paulo (Brésil).

Ces sept centrales, d’une puissance totale de 48,6 MWc, seront louées pour une période de quinze ans, à partir de leur mise en exploitation commerciale programmée pour 2023. La société 2W Energia exploitera ces infrastructures pour fournir annuellement 102 GWh d’électricité verte, notamment à ses points de consommation commerciaux et résidentiels dans sept États du Brésil, dont Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Ceará, Piauí et São Paulo. Cette production équivaut à la consommation énergétique d’environ 52 000 foyers brésiliens. Elle évitera l’émission de plus de 10 000 tonnes de CO2.

Pour GreenYellow, déjà présente au Brésil, ce contrat renforce sa compétitivité à l’échelle internationale.