[Communiqué] Loire : Focal & Naim ont exposé leurs produits au salon Custom Electronic Design & Installation Association, édition 2022.

Focal Naim America est le distributeur attitré des équipements et des accessoires audio développés par l’entreprise Naim Audio, originaire du Royaume-Uni. Sa société mère est le groupe Focal, un fabricant établi à Saint-Étienne (Loire). Afin de conforter son développement, elle se concentre davantage sur le marché nord-américain et participe aux différents événements sur ce continent.

L’édition 2022 du Custom Electronic Design & Installation Association (CEDIA) Expo s’est déroulée du 29 septembre au 1er octobre dernier à Dallas, aux États-Unis. Ce salon dédié aux technologies de la maison a été l’occasion pour la société Focal Naim America d’exposer ses produits. Notamment ses équipements de sonorisation et ses appareils d’écoute, destinés au monde domestique. Cette enseigne, implantée au Canada et qui représente les marques Focal & Naim, a présenté ses nombreux modèles d’enceintes acoustiques haute-fidélité et de lecteurs tout-en-un. Elle a également mis à l’honneur sur son stand ses gammes d’enceintes hi-fi Sopra et de produits 1000 Series, en plus de ses casques d’écoute Utopia.