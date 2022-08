[Communiqué] Loire : financement attribuée par la région Auvergne-Rhône-Alpes aux filières microélectronique et hydrogène.

Dans le cadre du développement des filières microélectronique et hydrogène, la région Auvergne Rhône-Alpes (Loire) a mobilisé 12 millions d’euros pour pérenniser l’accord signé avec le CEA en février 2019.

La subvention obtenue par le CEA couvre trois programmes. Il s’agit notamment du programme Nano 2020, qui consiste à accompagner les projets de R&D des entreprises dans la filière microélectronique française. Le deuxième projet du CEA concerne le développement de l’hydrogène. Le dernier programme, baptisé « EasyPoc » est dédié aux entreprises employant moins de 2 000 collaborateurs et qui portent des projets de développement technologique.

Rappelons que la microélectronique et l’hydrogène sont des filières prometteuses pour la région. Elles incluent plusieurs domaines dont la santé ainsi que l’agriculture et le numérique. Par ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes entend favoriser la création d’emplois et la relocalisation des activités industrielles en investissant dans ces technologies.