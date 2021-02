[Communiqué] Loire : deux enseignes de textile bénéficiaires d’un soutien de l’État

L’entreprise Bignon Dervaux 1878, à Belmont-de-la-Loire, est l’une des deux enseignes textiles lauréates du plan de relance dans le département de la Loire. Spécialisée dans la confection et la broderie de linge de maison haut de gamme, elle prévoit d’augmenter ses capacités de production avec l’investissement global de 530 k€. Michel Colombier, le dirigeant de la firme, vise à « l’agrandissement de l’atelier de fabrication de 300 m2 à 600 m2 et à l’acquisition de nouvelles brodeuses ». Il veut ainsi compenser la perte de son chiffre d’affaires de l’ordre de 25 % en 2019-2020 due à la crise sanitaire et aux mouvements sociaux. La création de 5 nouveaux emplois est également prévue d’ici deux ans.