[Communiqué] Loire : des équipements audio de la marque Focal dans les studios d’Artistic Palace, à Paris

Focal JMlab est une entreprise implantée dans la ville de La Talaudière (Loire). Elle est spécialisée dans la fabrication d’enceintes et de casques audio. Cet industriel évolue notamment sur le marché des matériels de hi-fi haut de gamme. Dans le cadre d’un nouveau partenariat, la marque a équipé les studios d’enregistrement du pôle de création musicale Artistic Palace, à Paris. Elle a installé, dans chacun d’eux, des casques Listen Professional et des enceintes de monitoring Twin6, Solo6, Sub12 et Trio11.

Pour la société ligérienne Focal, la collaboration avec Artistic Palace vient renforcer sa notoriété sur le marché des matériels haut de gamme. Ce partenariat lui permettra également d’accompagner cet établissement dans sa volonté de s’imposer comme un lieu de rencontre artistique unique. Avec sa dizaine de studios équipés, Artistic Palace proposera un cadre de travail adapté aux besoins des artistes. À cela s’ajoutent la réalisation de diverses prestations pour l’univers musical, notamment des enregistrements audio, des séminaires professionnels et des showcases privés.