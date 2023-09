[Communiqué] Loire : certification IFS Food v7 pour la Maison Bissardon Jus de Fruits

Créée en 1994, la Maison Bissardon Jus de Fruits est établie à Saint-Paul-en-Jarez dans le département de la Loire. Ce spécialiste de la production de jus et de nectars de fruits propose trois gammes de produits : Bissardon, Arbre à Jus et Bio les Cœurs. En juillet 2023, il a obtenu la certification IFS Food (International Featured Standards) version 7.

Cette certification permettra à cette société ligérienne de poursuivre son développement et de se distinguer dans son domaine d’activité. Elle démontre que l’entreprise a une démarche proactive, orientée vers la qualité de ses produits. Ainsi, ses clients professionnels et les consommateurs auront la garantie que ses jus et nectars de fruits répondent aux exigences légales en matière d’hygiène, de sécurité et de traçabilité.

Rappelons que les audits IFS sont réalisés par des auditeurs qualifiés qui travaillent pour des entités de certification accréditées et indépendantes. Pour la Maison Bissardon, cette opération a été effectuée par l’organisme de certification Ecocert.