[Communiqué] Loire : BOA Concept retenue par Coliback pour sa première automatisation

BOA Concept, établie à Saint-Étienne (Loire), est un acteur reconnu dans la conception, le développement et la fabrication de convoyeurs modulaires intelligents. L’entreprise vient d’être choisie par Coliback, société de prestation logistique e-commerce dédiée exclusivement au traitement des retours de colis, pour sa première automatisation. Cette structure, située à Genay (Rhône), œuvre aussi bien pour les sites e-marchands que pour les particuliers.

Pour Coliback, boostée par l’expansion du e-commerce, cette collaboration a pour but d’absorber le volume croissant de ses activités tout en fiabilisant ses opérations. Elle lui donnera, par ailleurs, la possibilité de développer son portefeuille client et d’affirmer sa compétitivité. La solution « Plug-and-Carry® » (système modulaire, évolutif, intelligent et autonome) de la société ligérienne lui permettra d’accroître sa capacité journalière de traitement des retours de colis. Pour BOA Concept, fondée en 2012, ce projet consolide la crédibilité de ses solutions intralogistiques.