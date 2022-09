[Communiqué] Loire : Astrée Software injecte 5 millions d’euros dans son programme de R&D

Implantée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), la société Astrée Software est spécialisée dans l’édition de solutions logicielles pour les industries. Elle a été cofondée par Nicolas Stori, Pierre Jourdat et Didier Vially. L’entreprise est le concepteur du logiciel MES Aquiweb, destiné au suivi de la production. Notons qu’après avoir acquis de nouveaux bureaux, la société projette de développer son pôle R&D d’ici à 2023. Le programme portera sur la conception de logiciels pour aider à la numérisation des industries.

Les objectifs de la société sont la transformation numérique et informatique pour les ateliers de production des entreprises. De plus, avec ce projet, une trentaine de recrutements sont en cours pour l’année 2022. En outre, Astrée Software entend proposer des solutions innovantes aux industriels et des guides techniques.

Un budget d’environ 5 millions d’euros sera dédié aux projets R&D. Par ailleurs, Astrée Software a intégré le programme Projets structurants pour la compétitivité (PSPC) Régions, un dispositif soutenu par le Programme d’investissement d’avenir, par Saint-Étienne Métropole, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la BPI. Il a pour vocation de sélectionner des projets de recherche et de développement structurants pour la compétitivité.