[Communiqué] Loire : Astrée Software est désormais actionnaire de Kpitaine

Astrée Software est un éditeur de logiciel de système de gestion et de pilotage d’ateliers industriels, implanté à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire). Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’entreprise est entrée dans le capital de la start-up Kpitaine, au terme d’une levée de fonds de 630 000 euros. Annoncée en décembre dernier, l’opération devrait permettre à Astrée Software de poursuivre son développement en proposant des logiciels plus accessibles aux petites et moyennes entreprises.

Précisons que l’apport de financement a été accompagné d’un accord de partenariat. Pour les deux enseignes, l’objectif est de constituer une offre de solution permettant un gain de productivité directe et mesurable, avec un retour sur investissement (ROI) inférieur à six mois. Concrètement, l’initiative vise à allier l’outil d’affichage dynamique de Kpitaine et la technologie de collecte et de gestion de données d’Astrée Software. Selon son PDG, Nicolas Stori, ce rapprochement doit permettre à l’entreprise de diversifier son offre destinée à l’industrie du futur.