[Communiqué] Loire : Arnaud Barret, le nouveau directeur de l’entreprise Nexter-KNDS à Roanne

Architecte et systémier (assembleur) pour les forces terrestres, Nexter-KNDS est né du regroupement de l’Allemand Krauss-Maffei Wegmann et du Français Nexter. Le groupe, implanté à Roanne (Loire), vient d’annoncer la nomination de son nouveau directeur, Arnaud Barret. Celui-ci succède à Dominique Méallier, qui part à la retraite.

Arnaud Barret a débuté sa carrière en 1992 sur le site roannais Giat Industries (ancienne appellation de Nexter). Il a occupé diverses responsabilités dans le domaine de la mécano-soudure. Il a rejoint le site de Tulle (Corrèze) entre 1997 et 2001, puis il est revenu dans le département de la Loire pour devenir garant de l’intégration du char Leclerc. Il a occupé les postes de gestionnaire d’achat et de responsable des ressources humaines en 2013 et 2015.

En tant que directeur, il compte utiliser son expertise et son savoir-faire pour restructurer et développer le site afin de renforcer l’expansion du groupe en Europe. Pour ce dirigeant, la sécurité des collaborateurs, l’intégrité et la responsabilité sociétale constituent le chemin vers la performance et l’attractivité de la société de demain.