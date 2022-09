[Communiqué] Loire : Acti Pack au Natexpo 2022

La société Acti Pack, implantée à Saint-Étienne (Loire), a répondu présente au salon Natexpo qui s’est déroulé à l’Eurexpo Lyon (Rhône) du 18 au 20 septembre 2022. Ce rendez-vous international dédié aux produits biologiques a réuni sur un même site des producteurs, des fabricants, des transformateurs, des distributeurs et différents spécialistes du secteur.

Cette année, l’événement était axé autour de sept pôles : alimentation, cosmétique et hygiène, ingrédients, compléments alimentaires, services et équipements pour le magasin et les marques, éco-produits et éco-services, et enfin solutions e-commerce. Il a réuni plus de 800 exposants de différents pays.

Lors de ce salon, Acti Pack a présenté ses différentes solutions de conditionnement de produits d’hygiène, de beauté et alimentaires. La société a notamment exposé ses pots et flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) et en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET). Précisons que l’entreprise était présente dans le pôle équipements pour le magasin et les marques. Elle ciblait principalement les fabricants et les producteurs de produits finis et de matières premières, ainsi que les acteurs de la grande distribution alimentaire.