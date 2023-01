[Communiqué] Loire : acquisition intégrale de Novatech Europe par la Compagnie des équipements techniques et industriels pour l’habitat

Le 20 décembre 2022, la Compagnie des équipements techniques et industriels pour l’habitat (CETIH), implantée à Machecoul , a repris la totalité de Novatech Europe. Cette entreprise de Roanne (Loire) évolue dans la conception et la fabrication d’ouvrants de portes d’entrée. Novatech Europe a été co-fondée en 2010 par CETIH, société spécialisée dans l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique, et par Novatech Canada, fabricant de panneaux de portes en acier et de fenêtres. Ces deux entités, collaborant étroitement depuis plusieurs années, ont créé cette société afin de développer l’activité de CETIH sur la gamme acier et aussi sur le marché neuf.

Si Novatech Europe était jusque-là la propriété de Novatech Canada et de CETIH, cette dernière est désormais son unique propriétaire. Son intégration à 100 % au sein de cette entreprise de Loire-Atlantique a été conclue avec l’ambition de fabriquer une grande partie des panneaux de portes en France.