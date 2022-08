[Communiqué] Loire : 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en perspective pour Clecim en 2022

Après avoir connu une décennie compliquée, le spécialiste de la sidérurgie Clecim, établi à Savigneux (Loire), voit son activité croître en 2022. L’entreprise, rachetée en 2021 par le fonds d’investissement allemand Mutares, prévoit cette année un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros et un carnet de commandes de 90 millions d’euros. Pour soutenir ses ambitions, la société engage sur 2022 un investissement de 1,5 million d’euros en vue de moderniser son usine et d’acquérir de nouvelles machines dont une aléseuse à commande numérique en octobre prochain.

Soulignons que l’entreprise doit cette hausse d’activité à sa nouvelle stratégie basée sur la diversification, matérialisée par une refonte de son organisation en plusieurs pôles, dont ceux des lignes sidérurgiques, avec la création de deux nouveaux départements dédiés au conseil et aux services, pour développer l’amont et l’aval. Dans le cadre de cette diversification, le sidérurgiste vient de mettre au point un Système automatisé d’inspection de surface (SIAS) DeepLearning, qui permet de détecter rapidement les défauts sur les tôles élaborées par les producteurs d’acier. Cette innovation, présentée le 28 juin 2022, vérifie en continu la bande d’acier en entrée ou en sortie de ligne et émet une alerte en cas de détection d’une anomalie.