2iT Solutions est un spécialiste informatique, impression et télécoms, établi à Saint-Étienne (Loire). Dans le cadre d’une opération de croissance externe, cette filiale de l’entreprise de services du numérique (ESN) Koesio a racheté A2L, une entreprise spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériel bureautique en B to B.

Pour 2iT Solutions, le rapprochement s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de portefeuille tout en permettant une évolution de sa nouvelle acquisition qui est originaire de Lyon (Rhône). Cette dernière pourra ainsi assurer une continuité de service auprès de ses clients historiques. En outre, A2L entend également accélérer son développement dans la télécommunication et l’informatique en s’appuyant sur une structure déjà bien établie dans ces secteurs.

Rappelons que la reprise a été menée dans le cadre d’un process compétitif de cession organisé par Eurallia Finance, un cabinet de conseil expert dans les opérations de cession et d’acquisition d’entreprises.