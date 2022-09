[Communiqué] Lisieux : le salon des Produits normands a réuni producteurs et entreprises innovantes.

L’Association régionale des entreprises alimentaires de Normandie (AREA) et la Société coopérative d’approvisionnement normande (SCA) ont organisé le salon des producteurs et des entreprises normandes. Cet événement a eu lieu au Parc des Expositions de Lisieux Pays d’Auge (Calvados) le jeudi 15 septembre 2022. Il a réuni une centaine de producteurs et entreprises pour qu’ils puissent présenter directement leurs activités et leurs produits aux responsables de magasins.

Plusieurs thèmes centraux ont été mis en avant durant le salon des Produits normands. Ceux-ci concernent par exemple les offres Saveurs de Normandie et Alliances Locales. Aussi, il a permis aux 17 jeunes entreprises locales porteuses d’innovations de s’illustrer. Parmi les participants venus pour dévoiler leurs produits, on peut citer entre autres Hugo Pâtisserie Gourmande, spécialisée dans la pâtisserie sans gluten, Pêcheurs Vikings et ses recettes authentiques prêtes à l’emploi, et bien d’autres. Grâce à ce salon des Produits normands, ils ont pu découvrir de potentiels nouveaux partenariats pour optimiser leurs activités.