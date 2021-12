[Communiqué] Lisieux : ADIAL au Salon Exp’Hôtel de Bordeaux

L’entreprise ADIAL est spécialisée dans le développement et la production de distributeurs automatiques de pizzas et de paninis baptisés « Pizzadoor ». Implantée depuis plus de six ans à Lisieux (Calvados), elle propose ses produits aux professionnels de la restauration. ADIAL dispose de plus de 1 500 distributeurs produits et installés.

Dans l’objectif de multiplier ses activités et ses points de vente, tout en alliant savoir-faire et originalité, l’entreprise normande ne manque pas de participer à des événements dédiés pour promouvoir ses services et produits. Dernièrement, elle a participé au Salon Exp’Hôtel qui s’est déroulé à Bordeaux du 28 au 30 novembre. Lors de cette foire internationale de l’hospitalité et de l’industrie hôtelière, elle a présenté une nouvelle machine ainsi qu’une nouvelle charte graphique.

Notons que les distributeurs automatiques d’ADIAL combinent un réfrigérateur pouvant stocker jusqu’à 70 pizzas et un four à air pulsé. L’entreprise produit actuellement environ 35 Pizzadoor par mois.