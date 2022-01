[Communiqué] Linder : recyclage des bouteilles en rideau

Entreprise familiale implantée à Violay (Loire) depuis 1904, Linder est spécialisée dans la création et le tissage de rideaux, de voilages, de nappages, de literies et de housses de coussin. Ses produits sont 100 % « made in France ». Comptant à son actif 180 salariés, l’entreprise utilise les techniques traditionnelles tout en apportant des outils technologiques modernes et innovants.

Engagée dans la création de produits innovants comme les rideaux et les voilages dépolluants ou encore des textiles en fils upcyclés, la maison Linder a récemment décidé de se lancer dans le recyclage des bouteilles plastiques en un fil polyester par un processus mécanique. Celui-ci n’utilise aucun produit chimique et permet de réduire les émissions de CO2, ainsi que les consommations d’énergie et d’eau. Le fil obtenu sert par la suite à tisser des rideaux standard.

Notons que Linder est la dernière entreprise textile française à maîtriser toute la chaîne de production, du tissage à la teinture. Les voilages 100 % réalisés avec des fils issus de bouteilles plastiques s’ajoutent désormais à son catalogue.