[Communiqué] Lime : environ 600 vélos et 100 trottinettes électriques déployés depuis le 25 février dernier

Anciennement appelée LimeBike, Lime est une entreprise spécialisée dans la location de matériels de transport en libre-service. Cette société a été créée en 2017 aux États-Unis. Présente dans une vingtaine de villes européennes, elle a débarqué à Bordeaux (Gironde) en 2018, et a suspendu ses activités un mois seulement après son installation. Toutefois, le spécialiste américain des micro-mobilités est revenu en force dans la métropole, où il a déployé 600 vélos et environ 100 trottinettes électriques depuis le 25 février dernier.

Selon Benjamin Barnathan, directeur général de Lime, l’objectif est de favoriser les connexions vers d’autres villes bordelaises, dont Mérignac, Talence, Bègles, Pessac, Floirac, Bruges, Le Bouscat et Cenon. L’entreprise souhaite également, par le biais de ses services, desservir les universités et les entreprises implantées à l’extérieur du centre-ville. Elle propose, en outre, des abonnements journalier et mensuel pour favoriser les trajets domicile-travail.