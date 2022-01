[Communiqué] Lille : Niryo et Otonohm au Consumer Electronics Show 2022 de Las Vegas

La 54e édition du « Consumer Electronics Show » s’est tenue du 5 au 8 janvier 2022 à Las Vegas (États-Unis). Ce grand rendez-vous consacré à l’innovation technologique a réuni plus de 1 700 entreprises, des décideurs politiques, des médias et des acteurs internationaux de la tech et de l’innovation. Il a ainsi permis aux start-up et aux sociétés innovantes d’exposer leurs concepts, d’établir des contacts, de gagner en visibilité, de rencontrer des investisseurs et de signer de nouveaux contrats.

Pour cette édition, neuf entreprises de Lille (Nord) étaient présentes. Parmi elles figurait la société Niryo, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de cobots (robots collaboratifs) à destination des écoles pour la formation et du secteur industriel, notamment pour la réalisation des tâches simples.

La société Otonohm de Lille a aussi participé à ce salon. Elle propose une technologie de rupture qui rend les batteries existantes plus puissantes et autonomes, avec une durée de vie plus longue. L’entreprise a présenté ces produits innovants, comme la batterie « Basecamp », qui est une alternative aux groupes électrogènes diesel (elle délivre 3,45 KW), des solutions pour la recharge des véhicules électriques, ainsi que des batteries interchangeables.