[Communiqué] Lille : la société Gravitee.io lève 9 M€

L’entreprise Gravitee.io, implantée à Lille (Nord), a réalisé une levée de fonds de 9 M€ auprès de deux fonds britanniques, Albion VC et Oxx. Cet investissement lui permettra de poursuivre sa croissance à l’international. Notons que la société est déjà présente dans une vingtaine de pays en Europe, en Afrique du Sud, en Inde, aux États-Unis et au Brésil. Elle souhaite aussi renforcer ses équipes de ventes, de marketing et de développement afin de poursuivre sa R&D pour sa plateforme de gestion des Application Programming Interface (API).