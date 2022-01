[Communiqué] Lifelines expérimente le transport de poches de sang par drone

En décembre 2021, l’Hôpital privé de Provence (HPP) et l’entreprise Lifelines ont signé un partenariat pour la livraison de poches de sang à l’aide de drones. Dans le cadre de cet accord, le logisticien de produits de santé, établi à Rognes (Bouches-du-Rhône), va effectuer un vol test « in situ » dans le courant de cette année. Ce premier essai sera réalisé avec un drone-avion eVTOL (charge utile de 4 kg), conçu par le constructeur néerlandais AVY. Le but de l’exercice est de mener plusieurs contrôles dont la procédure d’atterrissage, l’inspection du réseau Wi-Fi et la validation des couloirs aériens avec les instances de sécurité et hospitalières.