[Communiqué] Les Tissages de Charlieu, avec Auchan Retail France, fabriquent un cabas de courses écologique

Les Tissages de Charlieu fabriquent des tissus pour la mode et l’aéronautique. L’enseigne, établie à Charlieu (Loire), s’est lancée dans la confection de paniers de courses recyclés au côté d’Auchan Retail France. Il s’agit d’un cabas réalisé à base de déchets textiles revalorisés. C’est l’aboutissement d’un investissement de 22 M€. « Ce projet va prouver que nous sommes capables de produire, en France, des textiles accessibles au plus grand nombre, créatifs et à très faible empreinte carbone », ont déclaré Éric Boël et Antoine Saint-Pierre, codirigeants de l’entreprise.

La production du cabas écologique a été lancée le 27 mai 2021. Les produits seront commercialisés dans les magasins Auchan à partir de l’automne. « Avec ce cabas de courses en textile recyclé et recyclable, nous faisons un pas de plus pour lutter contre la prolifération des plastiques. Nous nous engageons avec l’idée d’agir collectivement et dans la durée. C’est pourquoi nous avons opté pour la création d’une filière française textile d’économie circulaire. À travers ce partenariat durable, que nous déployons depuis des décennies avec le monde agricole, nous permettons de produire, en grand volume, des sacs dont l’impact CO2 est divisé par sept », a expliqué Jean-Denis Deweine, le directeur général d’Auchan Retail France.