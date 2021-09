[Communiqué] Les sociétés Amarenco et Melvan sélectionnées pour construire et exploiter une centrale photovoltaïque à Coëtquidan

La société Amarenco, installée à Lagrave (Tarn), et celle de Melvan, implantée à Orléans (Loiret), ont été retenues par le ministère des Armées pour développer un site photovoltaïque à Coëtquidan, dans le département du Morbihan. Ces deux entreprises, spécialisées dans le développement, la construction et l’exploitation d’installations solaires, ont créé, pour l’occasion, la société AMEL.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan interministériel intitulé « Place au soleil », qui vise à augmenter les capacités de production d’énergie électrique d’origine solaire. La production énergétique de cette nouvelle installation permettra d’éviter l’émission de l’équivalent de 815 tonnes de gaz à effet de serre par an.

Cette centrale photovoltaïque, d’une puissance de 10 MWc, s’étendra sur une surface de 13,7 ha dans le camp militaire de Coëtquidan. À sa mise en service en 2024, elle devrait produire 12 735 MWh par an et couvrir la consommation énergétique de plus de 2 600 foyers.