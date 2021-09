[Communiqué] Les Messageries Laitières renforce son personnel

Les Messageries Laitières est une entreprise spécialisée dans la préparation et la livraison de commandes. Avec la fin d’année qui approche, cette plateforme, implantée à Vire (Calvados), souhaite embaucher une trentaine de nouveaux salariés. Les profils recherchés se composent, entre autres, de conducteurs d’engin, d’opérateurs transfert et chargement, de préparateurs de commandes et de manutentionnaires. L’enseigne calvadosienne a notamment organisé des journées portes ouvertes, en ce sens, durant le mois de septembre 2021.