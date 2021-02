[Communiqué] Les Créateurs de Vendée : un nouveau site Internet regroupant des artisans locaux

Forts du succès du marché de Noël virtuel et local de 2020, plusieurs créateurs et créatrices de Vendée ont choisi de répondre au défi lancé par Mélanie Montassier. Cette créatrice d’affiches est la communicante yonnaise de Boule de Campagne. Choisie en tant que présidente de l’association Les Créateurs de Vendée, elle a mis en ligne un site Internet le 28 janvier dernier afin de regrouper les artisans du département.

Ce site a pour objectif de référencer les créations des artisans locaux. Ils auront ainsi la possibilité de s’entraider et d’échanger en mutualisant leurs expériences et leurs savoirs. Cela permettra aux artisans d’être moins isolés et de trouver ensemble des solutions à leurs problématiques communes. Depuis son lancement, Les Créateurs de Vendée compte déjà une cinquantaine d’adhérents.