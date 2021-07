[Communiqué] Les collaborateurs de l’usine Pierre Fabre de Château-Renard intègrent le site de Gien

Le groupe Pierre Fabre a présenté, le 21 juillet dernier, le projet de transfert d’activité et du personnel de son site de Château-Renard (Loiret), confronté à une sous-activité structurelle. Les 46 collaborateurs de cette unité se voient tous offrir une proposition de poste au sein de l’usine Pierre Fabre de Gien (Loiret), principal site de production pharmaceutique du groupe. Ce transfert permettra notamment d’apporter de nouvelles compétences à l’usine giennoise, spécialisée dans la production de médicaments et de produits d’hygiène bucco-dentaire. L’intégration des collaborateurs sera facilitée par la mise en œuvre des formations adaptées et la proximité des métiers.