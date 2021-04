[Communiqué] Le tribunal de commerce de Nîmes valide la reprise de ViàOccitanie par La Dépêche du Midi

La Dépêche du Midi, un groupe de presse écrite quotidienne régionale, acquiert le réseau de chaînes de télévision locales ViàOccitanie. Le tribunal de commerce de Nîmes (Gard) a validé cette reprise pour un montant de 1 M€, le 12 avril 2021. « Heureusement que La Dépêche du Midi nous sauve, sinon c’était 60 chômeurs », confie Olivier Roirand, rédacteur en chef adjoint de ViàOccitanie Montpellier (Hérault).

La Dépêche du Midi diversifie ses activités à travers l’acquisition de trois chaînes de télévision ViàOccitanie, à Toulouse, à Montpellier et à Perpignan. Selon les déclarations du rédacteur en chef, il s’agit d’« une belle enveloppe d’investissement, avec un projet de développement et une volonté d’accompagner la renaissance du projet ». Le groupe de presse écrite ajoute donc l’offre télédiffusée à ses six quotidiens (La Dépêche du Midi, Midi Libre, Le Petit Bleu, La Nouvelle République des Pyrénées, L’Indépendant et Centre Presse), ses deux titres de presse quotidienne gratuite, ses trois hebdomadaires locaux et son journal du rugby, Midi olympique.