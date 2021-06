[Communiqué] Le site Linamar, à Saint-Chamond, sélectionné par le plan France Relance

Les entreprises bénéficiaires du soutien à la filière automobile et aéronautique du plan France Relance ont été présentées le 18 mai 2021. Le site ligérien du groupe Linamar, établi à Saint-Chamond (Loire) et spécialisé dans la conception de pièces de moteur et de transmission pour les constructeurs automobiles, fait partie des sociétés retenues.

« Le seul moyen de rester compétitifs et de pouvoir se battre face à la concurrence asiatique et des pays de l’Est sur le marché mondial, c’est d’être accompagnés pour y faire face et investir dans les moyens de l’industrie 4.0. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’aide va nous permettre d’aller plus loin, plus vite aussi, même si dans tous les cas les investissements étaient prévus. Cela va nous permettre de maintenir et de consolider nos emplois. Nous n’avons pas le choix. Il faut qu’on soit au top si on veut avoir une chance de survivre en Europe de l’Ouest en tant que sous-traitant pour l’automobile », explique Cédric Febbraro, directeur du site ligérien, au journal L’Essor.

Fin mai 2021, Linamar a déposé un nouveau dossier auprès de France Relance, dans la continuité du premier qui lui a valu ce soutien gouvernemental. Ce projet représente la deuxième phase d’opérations de la société pour 2022, dont le montant est compris entre 1,8 et 2 M€.