[Communiqué] Le site de Guerbet, à Lanester, a été récompensé par l’Organisation des entreprises du médicament

Le groupe Guerbet conçoit et développe des solutions pour l’imagerie médicale. Il propose des produits de contraste qui permettent d’améliorer la visualisation des organes, des systèmes d’injection et différents dispositifs médicaux. Engagée dans une production industrielle équitable et responsable, son usine de Lanester (Morbihan) a reçu le 3 décembre 2021, de la part de l’Organisation professionnelle des entreprises du médicament (LEEM), un trophée qui récompense ses actions de réduction de la consommation d’eau potable et de gaz.