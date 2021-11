[Communiqué] Stellantis s’apprête à produire la boîte de vitesses automatique électrifiée e-DCT sur son site de Metz

En 2018, le groupe français Stellantis (ex-groupe PSA) a signé une joint-venture avec le groupe belge Punch Powertrain. Ce dernier a conçu et développé, début septembre, la transmission e-DCT à double embrayage qui équipera les futurs modèles hybrides et hybrides rechargeables du groupe français. En effet, l’usine Stellantis de Metz (Moselle), spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses, se prépare à consacrer une partie de ses activités à la fabrication de la nouvelle boîte de vitesses électrifiée e-DCT. Après plusieurs tests et essais, elle envisage de sortir ses premières transmissions en septembre 2022.

L’usine de Metz ambitionne de produire près de 600 000 exemplaires par an, en deux versions. La première, le modèle mild-Hybrid 48V, sera associée au moteur trois-cylindres 1.2 PureTech qui équipera presque la totalité des véhicules hybrides de Stellantis à partir de 2023. La deuxième version, la variante PHEV 320V, sera associée au moteur EP 1.6 PureTEch, et destinée aux hybrides rechargeables. À compter de 2024, celle-ci devrait équiper les SUV compacts tels que Citroën C5 Aircross II, Peugeot 3008 et 5008, et Opel Grandland. Ces nouvelles technologies entrent dans le cadre des futurs objectifs européens de réduction de la consommation et les émissions de CO2 de l’ordre de 30 % à l’horizon 2030.