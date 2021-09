[Communiqué] Le salon Hippolia Meet’up réunira à Deauville plusieurs entreprises de la filière équine

Le 21 septembre prochain, le salon professionnel de la filière équine, baptisé Hippolia Meet’up, se tiendra au sein du Pôle International du Cheval de Deauville (Calvados). Cet événement, créé par Pôle Hippolia (association bénévole à Colombelles), bénéficie du soutien du Comité Régional d’Équitation de Normandie (COREN) et du Conseil des Chevaux de Normandie (CCN). Il permettra à de nombreuses entreprises de la filière équine de présenter aux professionnels du même milieu leurs produits (équipements, objets connectés, litières et produits alimentaires) et services, liés au bien-être, à la sécurité et à la performance du cheval et du cavalier.

Ce salon regroupera plusieurs sociétés, dont Arioneo (spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions d’analyse de la performance et de la santé des chevaux athlètes) et CDN Horse qui y exposera sa machine à laver My Groom (dédiée au nettoyage et à l’entretien de tout le matériel du cheval). S’y ajoutent I-Bride, Ekestre, CWD Sellier, Tecrail, etc. Durant le salon, les exposants feront découvrir leurs produits et services en conditions réelles d’utilisation.