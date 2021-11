[Communiqué] Le salon « Connect Entrepôt & Logistique » aura lieu du 29 au 30 mars 2022 à Deauville

Du 29 au 30 mars 2022, se tiendra à l’hôtel du Golf de Deauville (Calvados) la première édition du salon Connect Entrepôt & Logistique (CELO). Ce rendez-vous, organisé par Optim Salon, s’ouvre aux acteurs de la Supply Chain, un secteur qui englobe tout un ensemble logistique qui va de la fourniture de matières premières à la distribution en passant par la production du produit. Outre les prestataires de la logistique, de l’intralogistique robotique, du transport, de l’emballage et du digital, ce salon est aussi destiné à toutes les entreprises et industries qui ont des produits à stocker, transporter, livrer et emballer.

Pour cette édition, le CELO entend proposer un nouveau concept. Les participants et les prestataires de la logistique peuvent définir à l’avance les profils des acheteurs qu’ils veulent rencontrer et réciproquement. Sur place ils pourront, par ailleurs, échanger avec les autres invités. L’objectif est ici d’offrir des opportunités ciblées, qualifiées et à haute valeur ajoutée aux décideurs et dirigeants d’entreprises.