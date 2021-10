[Communiqué] Le robot médical de Conscience Robotics testé à l’hôpital Saint-Martin

La start-up Conscience Robotics, implantée à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), a mis au point un robot médical qui peut faire office de réceptionniste et d’assistant médical. Baptisé « Median », ce robot multifonctions a été conçu afin d’améliorer la prise en charge des patients, plus particulièrement aux urgences ou après une opération. Il permet de faciliter la tâche des réceptionnistes en fournissant des renseignements sur le patient. Cet appareil est muni d’un bras porteur, à l’extrémité duquel est placée une caméra. Il peut s’équiper, entre autres, d’une sonde échographique et d’un écho doppler (outil d'analyse servant à examiner les flux sanguins, veineux et artériels). Un test de manipulation du système robotisé a eu lieu à l’hôpital privé Saint-Martin situé à Caen (Calvados).