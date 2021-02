[Communiqué] Le projet HyPSTER sera lancé sur le site de Storengy, à Bresse Vallons

Le projet Hydrogen Pilot STorage for large Ecosystem Replication (HyPSTER) est un démonstrateur de stockage souterrain de dihydrogène à grande échelle, soutenu par l’Union européenne. Il sera installé au sein du site de Storengy, à Bresse Vallons, dans l’Ain. Ce projet pilote vise à déployer et à concevoir un démonstrateur industriel de production. Il consiste à utiliser l’électricité issue des énergies renouvelables afin de produire de l’hydrogène par électrolyse.

L’autre aspect central du projet HyPSTER est la maîtrise des risques et impacts environnementaux liés à l’expérience pilote. Cette étape est fondamentale afin de s’assurer que le projet pilote se déroulera dans des conditions de sécurité optimales. Les contributions de l’INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) permettent ainsi de faire un état des cadres réglementaire et normatif relatifs à la sécurité du stockage d’hydrogène en cavités salines. Cette démarche permet d’optimiser le développement de cette industrie en Europe.

Le lancement des études d’ingénierie a démarré en janvier 2021. La création de l’unité d’électrolyse et des installations de stockage sera effectuée en 2022. La production et le stockage n’interviendront qu’en 2023. La mise en œuvre et le retour d’expérience de l’expérimentation marqueront la fin de cette période. Le déploiement opérationnel et la commercialisation de l’hydrogène aux utilisateurs locaux seront effectifs en 2024.