[Communiqué] Le président de la région Normandie a visité la société Filix créative solutions

C’est à la faveur de sa rencontre avec les dirigeants de 25 entreprises réunies au sein du collectif industriel Technormandie qu’Hervé Morin, président de la région Normandie, s’est rendu à l’usine de Filix créative solutions, installée à Condé-sur-Noireau (Calvados). L’occasion pour lui de découvrir l’entreprise et ses techniques de fabrication de fils élastiques, et d’échanger avec quelques employés sur leurs tâches au quotidien. Étienne Moreau, à la tête de Filix créative solutions, lui a présenté les différentes réalisations menées dans cette unité de production.

Employant plus d’une centaine de salariés répartis dans des ateliers d’une superficie totale de 20 000 m2, Filix créative solutions conçoit et développe des fils techniques à 30 % pour l’habillement et à 45-50 % pour le médical. Le reste est constitué de fils techniques destinés à l’armée, à l’aéronautique, à l’automobile et à la fibre optique. Reconnue dans le monde entier depuis 1934, l’usine de Condé-sur-Noireau exporte près de 70 % de ses produits, notamment dans des pays européens comme l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Lors de la visite de l’usine, Étienne Moreau n’a pas manqué d’affirmer à Hervé Morin son ambition de sécuriser l’approvisionnement en matières premières et de réduire la consommation en électricité du site.