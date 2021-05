[Communiqué] Le parc d’activités Cadran vient d’accueillir deux nouvelles entreprises

Le parc d’activités Cadran, au sud de Bourg-en-Bresse (Ain), au cœur d’une région dynamique, a pour ambition de répondre aux besoins de développement d’entreprises locales, régionales et nationales. Il propose, sur une emprise totale de 180 ha, un cadre de vie alliant modernité des équipements et préservation de l’environnement naturel.

Dans le cadre de la poursuite de leur stratégie de développement, les entreprises Locnacelle et Mabéo Industries viennent de s’implanter dans le parc d’activités Cadran pour bénéficier de conditions de travail optimales. Locnacelle, spécialisé dans la location de matériel de chantier, y a construit son siège social ainsi qu’un centre de formation dédié à la sécurité au travail et à la conduite d’engins. « Nous avons conçu des locaux où le bien-être au travail est au cœur de nos préoccupations avec une grande et lumineuse rotonde pour favoriser les rencontres et les échanges », explique Pascale Roux, directrice du centre de formation.

Pour sa part, Mabéo Industries, spécialiste dans le domaine des équipements de protection individuelle et des fournitures industriels, envisage d’y construire une plate-forme logistique innovante d’une surface de plus de 25 000 m². Ce bâtiment permettra le stockage d’environ 45 000 articles. Il sera équipé de panneaux photovoltaïques sur le toit. À terme, il pourra accueillir une centaine de salariés. Si la livraison des locaux est prévue en septembre prochain, l’installation ne sera effective qu’en janvier 2022.