[Communiqué] Loiret : Vergnet Hydro va installer trois adductions d’eau potable dans la province du Mouhoun au Burkina Faso

Fin mars 2022, la société Vergnet Hydro, implantée à Ingré (Loiret), a conclu un contrat au Burkina Faso via sa filiale Vergnet Burkina. Cet accord porte sur la mise en place de trois adductions d’eau potable (AEP) dans la province du Mouhoun. Ce marché a été attribué au fabricant français par l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) du pays.

Vergnet Burkina, situé à Ouagadougou (Burkina Faso), va ainsi fournir et installer l’ensemble des constituants de ces AEP. Les installations, qui seront opérationnelles d’ici à décembre 2022, desserviront 21 000 habitants des communes de Fakouna, de Karo et de Lah. Les besoins de ces localités se situent entre 5 et 20 mètres cubes d’eau par heure et par commune.

Pour chacune de ces AEP, l’eau souterraine sera aspirée par une pompe électrique alimentée par un parc solaire photovoltaïque. Afin de garantir la continuité de fonctionnement de ce service de l’eau potable, même par temps nuageux, les AEP se doteront d’une seconde pompe qui sera connectée au réseau électrique de la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL). L’eau, traitée par un système de chloration, sera stockée dans deux châteaux d’eau de 50 et de 100 mètres cubes. Elle sera ensuite acheminée vers ces trois communes via 20 km de canalisations.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre du « Programme eau et assainissement dans les petites et moyennes villes dans la région du sud-ouest et les régions limitrophes dans le bassin du Mouhoun ». Il est soutenu financièrement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.