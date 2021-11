[Communiqué] Le packaging des boissons de la PME Smart Good Things sera prochainement fabriqué à Saint-Étienne

La PME Smart Good Things propose des boissons en poudre conditionnées en bûchettes. Pour les consommer, il faut les diluer dans l’eau. Ces produits, aux arômes naturels, ont nécessité 12 ans de recherche et 12 M€ d’investissement. La société, présidée par Serge Bueno, prévoit d’ouvrir à Saint-Étienne (Loire) une unité de production des emballages de ces boissons.

La nouvelle usine mobilisera la somme de 1,5 M€. Cet investissement portera sur l’acquisition de machines d’impression et d’encres habilitées à l’agroalimentaire, et sur la création d’une salle blanche. Afin de réaliser ce projet, l’entreprise qui vise les 2 à 2,5 M€ de chiffres d’affaires en 2022, s’est associée avec l’imprimeur « Ice Impression Numérique et Routage » en créant la joint-venture Smart Good Productions.

Le volume de production de ce nouveau site est dimensionné à 30 000 boîtes par jour, soit 12 à 13 millions de bûchettes par an, pour un lancement prévu dans le courant du premier trimestre 2022.