[Communiqué] Le morbihannais Nodus Factory boucle une levée de fonds de 500 k€ pour créer une filière de recyclage des déchets aquacoles

Implantée à Vannes (Morbihan), l’entreprise Nodus Factory, spécialisée dans la fabrication et la production de solutions d’attaches textiles et de connecteurs pour le nautisme, l’industrie, le loisir et l’aquaculture, passe un cap important en cette fin d’année. Elle vient en effet de lever 500 k€, un montant investi pour moitié par le Crédit Agricole Morbihan Expansion. La somme restante a été complétée par les fondateurs de l’entreprise. Ce fonds permettra à la société, dirigée par Yves Laurant, de mettre en place une filière de recyclage des déchets de l’aquaculture, qui représentent, aujourd’hui en France, près de 600 tonnes par an. Nodus Factory souhaite les récupérer et les réutiliser pour la fabrication de poches ostréicoles (poches utilisées dans l’élevage des huîtres) et de cages anti-prédateurs.