[Communiqué] Le Matelas 365 prévoit de s’installer à Nogent-sur-Vernisson

Le Matelas 365, fabricant de matelas et de sommiers cherche à augmenter ses capacités de production et de stockage. Dans cette optique, l’entreprise prévoit d’installer, en juillet, une usine de 5 000 m2 dans les anciens locaux de Harvesting Center/Case IH à Nogent-sur-Vernisson (Loiret). Elle propose d’y produire et d’y stocker ses matelas anti acariens et ses sommiers anti-punaises, ainsi que des accessoires de literie comme les surmatelas, les oreillers et les housses de couettes. Son objectif est de commencer la production dès le mois de septembre avec un recrutement de 15 collaborateurs, notamment des menuisiers, des tapissiers et des couturiers. Le transfert de son siège social, de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne) à Nogent-sur-Vernisson, est également au programme. Cette initiative représente un investissement de 500 k€ et bénéficie d’une subvention de 200 k€ dans le cadre du plan France Relance.

Créée il y a quatre ans, la société Le Matelas 365 est spécialisée dans les articles de literie. Elle propose des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de sommeil à travers ses deux marques : « Le Matelas 365 » et « Le Sommier Français ». Tous ses matelas ont la particularité d’être conçus selon la technologie thermique ThermoClean afin d’éliminer naturellement les acariens et l’humidité par la chaleur. Enfin, l’entreprise Le Matelas 365 souhaite créer une nouvelle marque de matelas et produire en moyenne 20 000 sommiers par an avec sa nouvelle usine du Loiret.