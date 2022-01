[Communiqué] Le haut-savoyard Sauthier entend se développer avec de nouveaux équipements

Le spécialiste du décolletage Sauthier est une entreprise familiale créée en 1905. Située à Marignier (Haute-Savoie), cette société fondée par Casimir Sauthier multiplie ses projets afin de donner un coup d’accélérateur à sa croissance. La concrétisation de ceux-ci s’appuie, entre autres, sur des investissements, des recrutements et des formations, et sur l’outil de production. À ce titre, Sauthier a récemment acquis de nouvelles machines : Citizen Cincom poupée mobile et Citizen Miyano poupée fixe. Ces équipements vont lui permettre de répondre aux besoins de ses clients et d’accroître sa capacité de production. Par ailleurs, une nouvelle unité d’assemblage intégrera le site cette année, avec pour objectif de relocaliser au maximum la production plutôt que de sous-traiter. Cela permettra au Haut-Savoyard d’augmenter ses marges.