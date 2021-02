[Communiqué] Le groupe Stellantis opère une transition vers une mobilité électrique

Né de la fusion entre le Groupe PSA et Fiat Chrysler Automobiles le 16 janvier 2021, Stellantis est l’un des leaders mondiaux de l‘automobile. Le site Stellantis de Trémery est la plus grande usine de production de moteurs diesel au monde. Il a produit plus de 50 millions de moteurs thermiques (essence ou diesel) avant cette fusion. Le site a ensuite intégré les blocs essence qui représentent 1/3 de la production depuis 2011.