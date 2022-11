[Communiqué] : le groupe Sofrilog poursuit sa politique d’expansion géographique

Implanté à Caen (Calvados), le groupe Sofrilog est spécialisé dans le transport grand froid. La société possède près de 40 sites et gère environ 1 100 salariés. Présente à Orly, à Vitry et à Marne-la-Vallée, elle poursuit sa stratégie de croissance sur le territoire national. À Saint-Ouen, dans l’enceinte du parc d’activité des Béthunes, elle a inauguré son nouveau site tri-température baptisé « Sofrilog Cergy ». Construit sur un terrain de 20 000 m2, le bâtiment occupe une superficie de 5 000 m2. Il comporte une zone de stockage en froid négatif de 18 000 m3. Une autre partie du bâtiment est destinée au stockage en froid positif et des produits secs.

Avec cette nouvelle infrastructure, la société entend consolider son réseau de transport et de logistique. Cette volonté de s’ancrer sur le territoire a également été marquée par l’ouverture d’une agence de transport à Mâcon (Saône-et-Loire), à travers sa filiale Oofrais en avril 2022.