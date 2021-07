[Communiqué] Le groupe SAB déploie un plan d’investissement de 10 M€

Le groupe familial SAB, situé à Belmont-de-la-Loire (Loire), exerce dans le secteur de la fonderie aluminium, l’usinage et l’assemblage pour l’automobile et l’industrie. La société, fondée en 1975 par Jean Grosselin, entend accélérer son développement au niveau national en mettant en place un plan d’investissement pour 2024, intitulé « SAB 2024 », sur ses cinq unités de production françaises. Le site de Belmont-de-la-Loire, siège social de la société, en fait partie. Ce programme, d’un montant de 10 M€, est soutenu dans sa première phase (4 M€) par le plan France Relance à hauteur de 800 k€.

Ce plan d’investissement s’articule autour de plusieurs objectifs, dont la diversification, l’amélioration de la compétitivité, le respect de l’environnement (traitement des eaux usées et des déchets, réduction de l’empreinte carbone, rénovation énergétique, etc.) ainsi que la préservation de l’emploi. Il va, entre autres, permettre au groupe de disposer de nouvelles lignes de production automatisées pour la réalisation de pièces de fonderie aluminium. L’ensemble des améliorations apportées aux outils de production garantira la réduction de l’empreinte environnementale de la société. Comptant une cinquantaine de clients, dont deux constructeurs français et plusieurs équipementiers automobiles, le groupe SAB souhaite réaliser un chiffre d’affaires de 85 M€ cette année.