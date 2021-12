[Communiqué] Le groupe Roy Énergie souhaite réaliser 15 M€ de chiffre d’affaires en 2022

Créé en 2016, le groupe Roy Énergie, implanté à Orléans (Loiret), est spécialisé dans la conception, la fabrication et la pose de panneaux photovoltaïques. Il installe entre 10 000 et 15 000 de ces équipements chaque mois. Ses clients sont à 70 % des agriculteurs. Les entreprises, les particuliers et les collectivités représentent respectivement 15 %, 10 % et 5 %. La société, fondée par Romain Roy, ambitionne de démocratiser le photovoltaïque dans toute la France.